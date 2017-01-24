chervonec_001

Червонец Андрюха

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Итоги сирийских переговоров в Астане
Переговоры между сирийской оппозиции и официальным Дамаском при участии посредников в лице Ирана, Турции и России завершились вчера в Астане. Если говорить про сами переговоры, то враждующие стороны так и не договорились друг с другом. Все, что было достигнуто - сформировано продолжение концепции…
66 комментариев :
( 66 комментариев Оставить комментарий )
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Так что, может правда климат виноват?

partagenocce
2017-01-24 07:40 (UTC)
Тююю, вот удивили "секретом Полишинеля".
Носителей "Я так вижу/чувствую" и им сочувствующих, ни чем не перешибить.
А в горной Австрии такая прелесть ежегодно, потому как климат нечета равнинной европе.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)

Re: Так что, может правда климат виноват?

ext_1718725
2017-01-24 20:51 (UTC)
дочь пишет что снега нет в берлине 24 01 андрюха ты уж не будь таким совком мы все за родину но уж хуйня нам к чему?
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kindzadzaa
2017-01-24 07:49 (UTC)
О Боже!! Европа превращается в Россию! Бутылка лежит в мусорнике, а не разбитая об чью то голову на асфальте под обосцанным и обосранным абамкой-абизянкой подъездом))
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Prince Felix Russia
2017-01-24 07:54 (UTC)
как печально дела обстоят в вашем Киеве, однако..((

Edited at 2017-01-24 07:55 (UTC)
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
Prince Felix Russia
2017-01-24 07:51 (UTC)
Мало им мороза, когда месяца 1,5 постоит стужа..они начнут любить все российское (начиная с водки и солененьких огурцов).
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
sharsviborga
2017-01-24 08:05 (UTC)
Какая это жижа? Это в лучшем случае миловидная кашка, до жижи ей огого.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
sergejzr
2017-01-24 08:10 (UTC)
Да, забивают здесь на слякоть, потому что как правило раз в лет пять и длится недолго (хотя когда как). В Германии еще куда не шло, а в Великобритании еще хуже.
Хотя из за того, что в принципе открытого грунта в городах нет, жижа все таки не такая грязная.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
Vladislav Zazimko
2017-01-24 08:24 (UTC)
И тоже верно...Нахрена держать лишние службы если зимой снег в редкость
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
Vladislav Zazimko
2017-01-24 08:22 (UTC)
Далеко им до наших прелестей...С приходом на мерство оленевода в белокаменной стали в немерянных количества высыпать на тротуары гранулированный хлорид кальция - теперь мороз на улице -15 а под ногами жижа...Если ходишь по улице - то прошедши один раз штаны нужно отдавать в стирку ибо низ штанов становится белым от выпавшей на них соли...Но правда есть и плюс катков на тротуарах как в славном граде Киеве (шо удивительно тоже на семи горах) тоже нет...Ну и конечно количество дворников и техники тоже в разы выше нежели в Киеве и уж тем более Европах - снез вывозят в течении 3 суток с дорог всей москвы.
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sergey sergeev
2017-01-24 11:04 (UTC)
помнится что зимой 2016 года у СС закончились дворники. было весело.
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petrozz
2017-01-24 09:12 (UTC)
Кстати, да
Я сейчас у брата в Кирхайме (Штутгарт).
Бесит соль. Они ее тут хреначат столько, что на стеклах машин белая короста из этой соли.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
nemez_06
2017-01-24 09:45 (UTC)












Это просто фантастика. Похоже на голографическое покрытие.






Двойное остекление в машине — это когда вот так.




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стас ukbycrbq
2017-01-24 11:04 (UTC)
тема ниочем! если бы Вы хотели обсудить глобальные перспективы изменения климата, таянье ледников, парниковый эффект а так ...
это то же что жители центральной Африки начинают стебаться над эуропэйцами на тему летней жары в Европе , когда температура шкалила до + 40 - ну не свиньи же - в фонтанах купаются! Как они выживут там летом то без нас!)))
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wbuey
2017-01-24 11:09 (UTC)
Червонец, и ты туда же? Платные репосты делаешь? Так и до перепостов мисс трамал, кисмайабс и и прочем морен докатишся.
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Vladislav Zazimko
2017-01-24 18:23 (UTC)
Ну дык дай ему денюх сам - а потом спрашивай...Перед НГ Червонец ваще с протянутой рукой ходил...Теперь нашел автономный способ заработка - ну нориально
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leo_ma
2017-01-24 12:52 (UTC)
Тема у macos-а не раскрыта :)
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boruzer
2017-01-24 13:42 (UTC)
Ну чо, оциливизовываются
(Ответить) (Ветвь дискуссии)

Европа превращается в Россию

fixxxx
2017-01-24 16:33 (UTC)
а чё это "превращается"?
погуглите, что было в 2009, 2011 гг.
когда ударили "сибирские морозы"!
"Schlagloch"!
как сразу "обрусели" все хвалёные Autobahn'ы и Bundesstraßen'ы.
и не только дороги, не только машины перестали заводиться, но и "парализовали" железные дороги!
+ в сети куча снимков, как немцы латают дыры/выбоины в асфальте!
под дождем/снегом, асфальт укладывают в лужи!
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
Alex Iv
2017-01-24 16:35 (UTC)
Типа у них такое же говно как и РФ?Не мешало бы зарплаты с пенсиями сравнить!
В детстве и юности жил в Воркуте!Зимой там очень страшно и тоскливо было!Но родители на двоих получали 1500 рублей!Вспомните,что это за деньги были в 60-70-х годах прошлого столетия!Никакой Москвы не надо,где мои дядя с тетей на двоих получали-300!Так и здесь!
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
СD-юшка
2017-01-24 17:56 (UTC)
Я прямо мечтала, чтобы европа на себе испытала нашу погоду и чтобы длительно:))всегда говорила, что посмотрела бы я тогда на них..мур , приятно-приятно:)) вот такая я злорадная
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
Игорь Болтунов
2017-01-25 06:05 (UTC)
Макушка РФ ещё виднеетсч над грудами мусора, но народ упорнвй у нас, старается, скоро засыпет дерьмом совсем
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
e_resident
2017-01-25 08:55 (UTC)
Узнаю хохляцкий взгляд на жизнь...главное чтоб у соседей хреново было?)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
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