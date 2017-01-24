Европа превращается в Россию







Я только что вернулся из Германии и Австрии. Самые благополученые страны Европы сейчас выглядят так. Всё изменилось за какой-то год.Сбываются самые неблагоприятные прогнозы, но не могу скрывать от вас эти фотографии.1. Эта фотка могла быть сделана на окраине Твери. И это ещё в лучшем случае.2. Ездить на машине было трудно, дорожная техника не справляется, а часто её вообще нет.3. Автомобили прогрызают колею своими колёсами, но под ней лёд, на дорогах очень скользко.4. Во что превращается автомобиль при таком вождении знает каждый житель России.5. Хотя не спорю, в деревнях снег белый и красивый.6. Люди лепят снеговиков, играют в снежки, катаются на санках. Такого не было уже много лет! Снега навалило не только в горных районах, но завалило Вену и Мюнхен, “ровные” города.7. А вот в городах правит её величество Жижа. ЖИЖА, как много в этом слове. Произнесите его сейчас. Медленно, чавкая, по слогам.8. Не переношу зиму в России именно из-за этого слякотного месива под ногами, от которого невозможно избавиться. Никогда.9. Когда я был в Австрии, было тепло и мокро: снегопад валил неделю почти без остановки. К моменту, когда добрался до Мюнхена, погода устаканилась, вышло солнце, но стало очень холодно - минус семнадцать. Аномальные морозы для Европы.10. Тротуары посыпают гравийной крошкой, а от льда очищают только часть дорожки. Причём лёд убирают с помощью банальных ломиков, точно так же, как у нас.11. На дорогах снежная каша, которую месят машины и пешеходы. Жижа, бррр!12. Под воздействием стихийных условий, резко возросло число мудаков. Сразу стали гадить себе под ноги и парковаться на тротуарах. А ведь раньше такого не было: многие годы зима в Европе была почти бесснежной.13. Снег с дорожек кидают в сторону, засыпая скамейки. Теперь на этой лавочке не посидеть до весны!14. Так что, может правда климат виноват?