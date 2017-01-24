Я только что вернулся из Германии и Австрии. Самые благополученые страны Европы сейчас выглядят так. Всё изменилось за какой-то год.
Сбываются самые неблагоприятные прогнозы, но не могу скрывать от вас эти фотографии.
macos в Европа превращается в Россию
1. Эта фотка могла быть сделана на окраине Твери. И это ещё в лучшем случае.
2. Ездить на машине было трудно, дорожная техника не справляется, а часто её вообще нет.
3. Автомобили прогрызают колею своими колёсами, но под ней лёд, на дорогах очень скользко.
4. Во что превращается автомобиль при таком вождении знает каждый житель России.
5. Хотя не спорю, в деревнях снег белый и красивый.
6. Люди лепят снеговиков, играют в снежки, катаются на санках. Такого не было уже много лет! Снега навалило не только в горных районах, но завалило Вену и Мюнхен, “ровные” города.
7. А вот в городах правит её величество Жижа. ЖИЖА, как много в этом слове. Произнесите его сейчас. Медленно, чавкая, по слогам.
8. Не переношу зиму в России именно из-за этого слякотного месива под ногами, от которого невозможно избавиться. Никогда.
9. Когда я был в Австрии, было тепло и мокро: снегопад валил неделю почти без остановки. К моменту, когда добрался до Мюнхена, погода устаканилась, вышло солнце, но стало очень холодно - минус семнадцать. Аномальные морозы для Европы.
10. Тротуары посыпают гравийной крошкой, а от льда очищают только часть дорожки. Причём лёд убирают с помощью банальных ломиков, точно так же, как у нас.
11. На дорогах снежная каша, которую месят машины и пешеходы. Жижа, бррр!
12. Под воздействием стихийных условий, резко возросло число мудаков. Сразу стали гадить себе под ноги и парковаться на тротуарах. А ведь раньше такого не было: многие годы зима в Европе была почти бесснежной.
13. Снег с дорожек кидают в сторону, засыпая скамейки. Теперь на этой лавочке не посидеть до весны!
14. Так что, может правда климат виноват?
Так что, может правда климат виноват?
Носителей "Я так вижу/чувствую" и им сочувствующих, ни чем не перешибить.
А в горной Австрии такая прелесть ежегодно, потому как климат нечета равнинной европе.
Re: Так что, может правда климат виноват?
Edited at 2017-01-24 07:55 (UTC)
Хотя из за того, что в принципе открытого грунта в городах нет, жижа все таки не такая грязная.
Я сейчас у брата в Кирхайме (Штутгарт).
Бесит соль. Они ее тут хреначат столько, что на стеклах машин белая короста из этой соли.
О чем пост не понял тебя бро
Это просто фантастика. Похоже на голографическое покрытие.
Двойное остекление в машине — это когда вот так.
это то же что жители центральной Африки начинают стебаться над эуропэйцами на тему летней жары в Европе , когда температура шкалила до + 40 - ну не свиньи же - в фонтанах купаются! Как они выживут там летом то без нас!)))
Европа превращается в Россию
погуглите, что было в 2009, 2011 гг.
когда ударили "сибирские морозы"!
"Schlagloch"!
как сразу "обрусели" все хвалёные Autobahn'ы и Bundesstraßen'ы.
и не только дороги, не только машины перестали заводиться, но и "парализовали" железные дороги!
+ в сети куча снимков, как немцы латают дыры/выбоины в асфальте!
под дождем/снегом, асфальт укладывают в лужи!
В детстве и юности жил в Воркуте!Зимой там очень страшно и тоскливо было!Но родители на двоих получали 1500 рублей!Вспомните,что это за деньги были в 60-70-х годах прошлого столетия!Никакой Москвы не надо,где мои дядя с тетей на двоих получали-300!Так и здесь!